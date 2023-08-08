Власть 08 августа 2023, 09:58 Медведев напомнил о событиях 8 августа 2008 года и уличил США в ведении конфликта чужими руками Зампред Совбеза Медведев: США снова воюют чужими руками, как 8 августа 2008 года РИА «Новости»

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Соединенные Штаты сейчас, как и в августе 2008 года, вооют против России чужими руками. США пытаются стереть российское государство с лица земли. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору», — напомнил он.

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По его мнению, США и их союзникам тогда не хватало опыта.

«Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли», — отметил Медведев.

Однако у России достаточно сил, чтобы успешно провести спецоперацию на Украине вопреки попыткам НАТО помешать этому. По его словам, сейчас против РФ воюет практически вся система Североатлантического альянса.

Он пообещал, что враги, как и 15 лет назад, будут раздавлены. Российская сторона добьется на своих условиях мира, заявил зампред Совбеза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет такая же судьба, как и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашавили, при котором Грузия 8 августа 2008 года напала на Южную Осетию.

Тогда Россия встала на сторону осетин. Конфликт длился восемь дней. Российская Федерация 26 августа того же года признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.