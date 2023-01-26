Власть 26 января 2023, 11:37 Медведчук поставил под сомнение существование Украины как государства Политик Медведчук: Украины как государства нет, ее экономика разрушена freepik

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Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук считает, что на Украине «нет по факту государства». Кроме того, экономика страны окончательно рухнула, а ВВП уменьшился более чем на 30%. Такое заявление он сделал в интервью RT.

«Экономика уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%», — сказал Медведчук.

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Он напомнил о кризисе 2008-2009 годов, тогда ВВП упал на 14%, однако его удалось восстановить к 2013 году. После этого спад в экономике произошел в 2019-2021 годах. Политик уточнил, что минимальная пенсия на Украине составляет 57 долларов, а прожиточный минимум — 70 долларов.

Медведчук также высказал мнение, что на Украине «нет по факту государства». Ведь сейчас в основе госполитики оказался неонацизм, который проповедуют президент Владимир Зеленский и его команда. Он добавил, что пока неонацизм будет процветать на Украине, говорить о будущем государства неправильно. Также в интервью Медведчук заявил, что Зеленский решил уничтожить его политическую карьеру.