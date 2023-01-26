Мир 26 января 2023, 09:51 Власти Украины решили превратить Медведчука в «политический труп» Медведчук: Зеленский распорядился уничтожить мою политическую карьеру РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский решил уничтожить карьеру политика Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в интервью RT.

«[Зеленский] поставил себе целью уничтожение меня как оппозиционного политика и борьбу со мной до конца», — сказал собеседник издания.

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В качестве мер по прекращению его карьеры Медведчук указал длящиеся расследования и судебные заседания по уголовным делам. Также собеседник RT уличил Зеленского в лишении гражданства на основании подозрения о наличии российского паспорта. Сам Медведчук опроверг этот факт.

"В этом не было необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть и сегодня», — отметил он.

Также Медведчук рассказал, что в последнее время он восстанавливал команду. По его словам, часть этих людей приехала из Киева, а другие находятся за пределами Украины. Медведчук отметил, что выступает за обновление своей страны, а несокрушимый образ Зеленского «высосан из пальца».