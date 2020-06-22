Медработников Подмосковья наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

В День медицинского работника высокую награду получили главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян, заведующий операционным блоком Подольской городской клинической больницы Петр Мериакри, заведующий инфекционным отделением Подольской городской клинической больницы Николай Лащук и главный врач Климовской городской больницы № 2 Иоланта Буравцова.

Пресс-служба Кремля опубликовала указ президента РФ Владимира Путина о награждении медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, а также присвоении звания Героя труда, награждении почетными грамотами и благодарностями.

Звание Героя труда были вручены пяти медработникам — главврачу инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денису Проценко, главврачу Городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской ГКБ № 29 Юлии Гаревской, главврачу московской ГКБ № 52 Марьяне Лысенко и врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа получили награды руководство и сотрудники научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ «Микроб».

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского Владимир Путин учредил 20 июня.