Путин учредил новые орден и медаль

В наградную систему России указом президента РФ Владимира Путина введены новые орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Оба знаменитых медика, в чью честь поименованы награды, жизнью и деятельностью связаны с Крымом и военными действиями.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Издание РБК уточнило, что Пирогов является основоположником русской военно-полевой хирургии. Он участвовал в Крымской и Русско-турецких войнах 1877–1878 годов.

Хирург и архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) был автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Во время Великой Отечественной войны работал в военных госпиталях. В 1946 году получил Сталинскую премию за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений.

Статус ордена и медали пока не опубликованы, поэтому нельзя точно сказать, за какие именно достижения их будут вручать. Однако можно утверждать, что награждаться ими будут работники сфер медицины и здравоохранения.

В день проведения Парада Победы, который состоится 24 июня, президент России Владимир Путин вручит награды лауреатам Государственных премий за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года в области литературы и искусства, науки и технологий.