Мединский: задержка переговоров со стороны Украины стала дипломатической традицией

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что представители украинской стороны «немного задерживаются». Он подтвердил информацию СМИ о том, что начало переговоров было намечено на 15:00.

«Их пока еще нет, немного задерживаются. Это у нас стало дипломатической традицией со стороны Украины», — с иронией произнес Мединский.

Третий раунд переговоров состоится в Беловежской Пуще. Как напомнили «Известия», первые два этапа прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и 3 марта в Беловежской Пуще. Сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения. На первые переговоры украинская делегация также приехала гораздо позже России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия требует от Украины прекратить военные действия, изменить свою Конституцию, закрепив нейтралитет, признать Крым российской территорией, а сепаратистские Донецкую и Луганскую республики — независимыми территориями.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Украине известно об этих условиях. Требования России были изложены, когда делегации готовились к третьему раунду переговоров.