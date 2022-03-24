Мединский: на кону сегодня существование России

Помощник президента РФ Владимир Мединский указал на актуальность в нынешних условиях вопроса о существовании России. Заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению 24 марта.

«На кону сегодня само существование России», — процитировало Мединского РИА «Новости».

Ранее помощник президента рассказал о том, как продвигаются переговоры России и Украины. По его словам, украинская делегация готова принять нейтральный статус для своей страны, но в обмен на дополнительные гарантии безопасности к уже имеющимся. В части демилитаризации, отметил Владимир Мединский, «мы на половине пути», но проблема возникла с вопросом денацификации Украины. Мединский пояснил: украинская делегация считает, что в стране нет националистических объединений.

Переговоры России и Украины продолжаются. После трех очных встреч делегации начали вести их в онлайн-режиме ежедневно.