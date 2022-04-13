Матвиенко призвала принять меры к имуществу ушедших из России компаний

Правительству нужно разработать меры в отношении имущества иностранных компаний, уходящих с российского рынка. Как сообщил ТАСС, с таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Она напомнила, что власти Германии приняли поправки в закон о передаче во временное управление или национализации энергетических компаний.

«Нам не хочется превращаться в рейдеров, как наши оппоненты, но это же недопустимо — национализировать чужую собственность», — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что правительству нужно разработать новые инструменты, чтобы сохранить рабочие места и не позволять предприятиям останавливать работу.

Матвиенко добавила, что каждый конкретный случай нужно изучать отдельно, но для этого необходимо разработать конкретные и понятные меры.

О возможности национализации активов дочерних предприятий российских нефтегазовых компаний в Германии сообщила газета Handelsblatt. Авторы пояснили, что правительство страны намерено таким образом предотвратить нарушение поставок энергоносителей. Речь, в частности, шла о компании Gazprom Germania. После стало известно, что министерство экономики Германии распорядилось передать холдинг в управление Федерального сетевого агентства. С 1 апреля «Газпром» вышел из числа владельцев Gazprom Germania.