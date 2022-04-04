Сенатор Ковитиди заметила, что Германия движется к энергетическому коллапсу

Сенатор Ольга Ковитиди обсудила с ИА Nation News возможные последствия немедленного отказа Германии от поставок голубого топлива из России.

«Крупнейшее в стране газовое хранилище в Редене, Нижняя Саксония, заполнено всего на 0,5%. Это самый низкий уровень с тех пор, как отраслевая ассоциация GIE стала публиковать подобные данные», — уточнила Ковитиди.

По ее словам, Германии просто нечем шантажировать Россию и угрожать ей. Сенатор сочла бесполезной идею национализации российских газовых активов. Она подчеркнула, что немцы не могут требовать поставлять газ в валюте.

«Германия заключила контракт на поставку газа не с „Газпромом“ России, а с компанией „Газпром Германия“ (GAZPROM Germania GmbH), находящейся в Берлине. Буквально в пятницу, 1 апреля, „Газпром“ вышел из числа участников немецкой компании „Газпром Германия“ и из всех ее активов, а значит, российский „Газпром“ больше ничего не связывает с его бывшей берлинской „дочкой“», — обратила внимание собеседница информагентства.

Она напомнила, что Россия включила Германию, как и все другие государства ЕС, в список «недружественных стран». Поэтому немцы смогут приобретать российские энергоносители лишь за рубли.

«По-другому не будет. Нет рублей — нет газа», — заключила сенатор.