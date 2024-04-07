Власть 07 апреля 2024, 10:34 Матвиенко присвоили звание Героя Труда Президент Путин присвоил главе СФ Валентине Матвиенко звание Героя Труда Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

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Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоили звание Героя Труда. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — следует из текста документа под номером 239 от 7 апреля.

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В этот день Матвиенко отмечает 75-летие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее неотъемлемой частью новейшей истории России. В интервью «Известиям» пресс-секретарь президента заявил, что переоценить вклад председателя Совета Федерации в развитие страны сложно.

В прошлом году звания Героя Труда удостоилась педагог-организатор волоколамской гимназии № 1 Татьяна Бабурова. Она получила награду от президента Владимира Путина.