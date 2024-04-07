07 апреля 2024, 10:34
Матвиенко присвоили звание Героя Труда
Президент Путин присвоил главе СФ Валентине Матвиенко звание Героя Труда
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоили звание Героя Труда. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — следует из текста документа под номером 239 от 7 апреля.
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В этот день Матвиенко отмечает 75-летие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее неотъемлемой частью новейшей истории России. В интервью «Известиям» пресс-секретарь президента заявил, что переоценить вклад председателя Совета Федерации в развитие страны сложно.
В прошлом году звания Героя Труда удостоилась педагог-организатор волоколамской гимназии № 1 Татьяна Бабурова. Она получила награду от президента Владимира Путина.
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