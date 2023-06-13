Подмосковье 13 июня 2023, 15:16 Владимир Путин вручил медаль Героя Труда педагогу Татьяне Бабуровой из Волоколамска

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Президент России Владимир Путин вручил медаль Героя Труда педагогу-организатору гимназии № 1 в Волоколамске Татьяне Бабуровой. Торжественная церемония прошла 12 июня, сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

«Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды Героев Труда и знаки лауреатов Государственной премии, лучшее тому подтверждение», — заявил Путин.

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С наградой Бабурову поздравил глава Волоколамска Михаил Сылка.

«Благодарю Татьяну Ивановну за труд, любовь к делу и верность профессии! Татьяна Ивановна, Волоколамский округ и Подмосковье гордятся Вами! Вы — наш пример для подражания!» — подчеркнул Сылка.

Татьяна Ивановна — заслуженный учитель Российской Федерации. Ее стаж педагогической работы составляет 63 года. За это время учитель русского языка и литературы воспитала сотни благодарных учеников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Праздник Весны и Труда 1 Мая президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда России двум жителям Московской области. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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