Власть 25 июля 2023, 12:58 Матвиенко предостерегла чиновников от использования iPhone Глава СФ Матвиенко: госслужащим не стоит пользоваться iPhone с точки зрения безопасности Daniel Romero / Unsplash

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Госслужащим не стоит использовать iPhone с точки зрения национальной безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, устройства от Apple представляют определенную угрозу, сообщил ТАСС.

О нюансах пользования гаджетами Матвиенко рассказала во время пресс-конференции по итогам весенней сессии Совфеда. Она подчеркнула, что всем понятно, почему люди отказываются от iPhone. По ее словам, применять эти аппараты в служебных целях нельзя, потому что «наши непартнеры уже весь мир прослушивают».

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«Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

С 17 июля пользоваться гаджетами от Apple запретили сотрудникам Минпромторга, что подтвердили в пресс-службе министерства. Теперь госслужащие будут переписываться и работать при помощи устройств других брендов. Запрет коснулся и смартфонов, и планшетов производства американской корпорации.