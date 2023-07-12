Власть 12 июля 2023, 19:34 Сотрудники Минпромторга не смогут пользоваться iPhone с 17 июля Минпромторг подтвердил запрет на использование iPhone для сотрудников с 17 июля Unsplash

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В Минпромторге РФ подтвердили запрет на использование телефонов и планшетов Apple для сотрудников с 17 июля текущего года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что речь идет о рабочих процессах и переписке при помощи этих устройств.

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В начале июня произошло сразу несколько событий, которые заставили российских обладателей iPhone задуматься о смене смартфона. ФСБ сообщила, что раскрыла операцию американских спецслужб, которые использовали вредоносные программы на телефонах и планшетах от Apple для слежки за пользователями из России. Заражены оказались несколько тысяч устройств. Кроме этого, злоумышленники совершили атаку на технику Apple сотрудников компании «Лаборатория Касперского».

После этого член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин призвал россиян проверить свои iPhone отечественными программами на наличие вирусов, напомнил RT.

При этом в Apple опровергли информацию ФСБ России о шпионском ПО на их устройствах.