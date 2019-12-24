Матвиенко предложила предоставлять многодетным семьям жилье бесплатно

Председатель верхней палаты российского парламента напомнила, что когда она занимала должность губернатора Санкт-Петербурга, ей удалось решить вопрос по обеспечению многодетных семей бесплатным жильем.

Матвиенко отметила, что эту практику нужно распространить на всю страну и первые шаги в этом направлении уже начали делаться. В частности, принят закон, по которому семьи при рождении третьего и последующих детей получают компенсацию для погашении части ипотеки.

«Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет и поддержит, потому что это ключевая вещь для любой семьи», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Программа с льготной ставкой по ипотеке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года началась в России еще в прошлом году. По программе семьи могут приобрести квартиры в строящихся домах. Государство погасит банкам разницу между 6% и фактической ставкой на льготный период, который составляет от трех до восьми лет, в зависимости от количества детей, которые родились за время действия программы.

Для молодых семей на Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина начала действовать льготная ипотека под 2% годовых на 20 лет. Максимальная сумма кредита составит не более шести миллионов рублей. Деньги выдаются единовременно, при этом если заемщик не станет жить в купленном жилье, то ставку для него повысят.