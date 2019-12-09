Правительство утвердило ипотеку под 2% для молодых семей Дальнего Востока

Согласно документу, молодые семьи могут рассчитывать на получение кредита по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Максимальная сумма, которую они могут получить, составляет не более шести миллионов рублей.

Путин поручил изменить закон для ипотеки под 2% Подробнее

Разницу недополученной прибыли для кредитных учреждений заплатит АО «ДОМ.РФ». Для этого количество предлагаемых кредитов ограничено до 147 тысяч.

Деньги на покупку жилья молодой семье выдаются один раз. При этом если семья заемщика льготного кредита не станет жить в купленном жилье, то процентную ставку для него повысят. Брать ипотеку можно до 2024 года.

Идею об ипотеке под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока высказал президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума. Он поручил правительству до 15 декабря разработать соответствующие изменения в действующее законодательство.

При этом изначально планировалось финансировать проект из средств, выделенных на госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и за счет акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».