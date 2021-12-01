Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила на тему беженцев в ходе «правительственного часа». Слова спикера передало РИА «Новости».

«Почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година — потому что русские сразу бегут в военкомат», — высказалась Матвиенко, призвав «так называемых партнеров» иметь это в виду.

По ее словам, она увидела это высказывание в интернете.

В этот раз главной темой «правительственного часа» в Совфеде стало выступление главы МИД Сергея Лаврова. Он заявил, что на недружественные шаги НАТО ответ России будет жестким и решительным, не допускающий ущерба национальных интересов, а вот на агрессивные действия Киева Москва срываться не станет.

В ходе собрания сенаторы обсуждали международные отношения, в частности недружественную риторику последних дней западных оппонентов по отношению к России. Лавров подчеркнул, что любые попытки разговаривать с Россией высокомерным или, тем более, шантажировать, будут пресекаться, но выразил надежду на общеприемлемый диалог.