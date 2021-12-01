Лавров рассказал о реакции России на наглое поведение Украины

Власти Украины становятся все более наглыми по отношению к России, но Москва не будет срываться в ответ на такое поведение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета Федерации. Его слова передало РИА «Новости».

Он объяснил, что российским дипломатам пришлось огласить элементы переписки с представителями Франции и Германии. По его словам, западные партнеры уже давно обещали повлиять на враждебно настроенный Киев, но результата их работы не видно.

«Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям», — возмутился Лавров.

Он отметил важность того, чтобы общественность знала о бездействии европейских партнеров в этом вопросе, равно как и о том, что Украина старается всеми силами уговорить Запад помогать ей в воинственных начинаниях, но подчеркнул, что Россия не будет резко реагировать на решения Киева.