Власть 26 декабря 2022, 01:55 «Будущее за нами». Медведев подвел шесть итогов 2022 года Замглавы Совета безопасности России Медведев подвел шесть итогов 2022 года Пресс-служба Кремля

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал шесть основных итогов уходящего года. 2022-й он назвал годом на пороге новой эпохи, «которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем». Об этом Медведев написал в своей статье в «Российской газете».

Политик отметил, что 2022 год был сложный, грозный и драматичный. По словам Медведева, большинство международных институтов, которые были созданы за долгие десятилетия, ждет неизбежная трансформация. Итоги года он назвал «вполне наглядными».

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Первый итог

Первый итог политик вывел под заголовком: «нацизм рядом, но он не пройдет». Медведев отметил, что решение о начале спецоперации на Украине было трудным и вынужденным. Тогда речь шла о безопасности и суверенитете России. Как заверил Медведев, РФ приложит все усилия для достижения целей спецоперации.

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Второй итог

Вторым итогом замглавы Совбеза России назвал окончание иллюзий. По его словам, сегодня Россию с западным миром разделяет гораздо больше, чем объединяет. В 2022 году, как отметил Медведев, стало ясно, что «договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем». Он отметил, что о нормальных отношениях с Западом можно забыть «на годы, может быть, на десятилетия вперед». Но Россия будет развивать отношения с остальным миром.

Третий итог

«Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами», подчеркнул Медведев. Уходящий год, и как минимум восемь предыдущих прошли под знаком «нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире». Там пытаются запретить любой «русский дух», русскую культуру, даже ту, которая уже стала мировой классикой. Но, как уверен политик, «растоптать Россию, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно».

Четвертый итог

«Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции», написал замглавы Совбеза. Политик отметил, что раньше на Западе старались изолировать неугодные страны, а сейчас западный мир сам «постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами». Кроме того, Запад сам же разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, все больше противоречий среди интересов стран этой коалиции.

По мнению Медведева, в перспективе произойдет смена укладов в этих странах, а Россия займет свое особое место в новом мире.

Пятый итог

Пятый итог заключается в том, что «апокалипсиса пока не будет». Медведев отметил, что Россия в случае реальной угрозы будет руководствоваться своей ядерной доктриной и действовать по ней. Понимание этого, по мнению политика, является единственным, что сдерживает оппонентов страны.

Шестой итог

«Россия не „выживает“, а живет. Развивается и побеждает» — так Медведев назвал шестой итог этого года. По мнению политика, те колоссальные перемены, которые видны в экономике страны, а главное, в сознании огромного числа россиян, можно назвать ключевым итогом 2022 года. Вызовы этого года заставили жителей страны «сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания». В итоге у России получилось адекватно ответить на самые серьезные угрозы безопасности.

«Главное и бесспорное. „Своих не бросаем!“ стало девизом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной», — написал Медведев.

Замглавы Совета безопасности России также поздравил россиян и «всех, кто нам близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям», с наступающим 2023 годом.

«Правда восторжествует! Будущее за нами!» — заключил Медведев.