26 декабря 2022, 01:55
«Будущее за нами». Медведев подвел шесть итогов 2022 года
Замглавы Совета безопасности России Медведев подвел шесть итогов 2022 года
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал шесть основных итогов уходящего года. 2022-й он назвал годом на пороге новой эпохи, «которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем». Об этом Медведев написал в своей статье в «Российской газете».
Политик отметил, что 2022 год был сложный, грозный и драматичный. По словам Медведева, большинство международных институтов, которые были созданы за долгие десятилетия, ждет неизбежная трансформация. Итоги года он назвал «вполне наглядными».
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Первый итог
Первый итог политик вывел под заголовком: «нацизм рядом, но он не пройдет». Медведев отметил, что решение о начале спецоперации на Украине было трудным и вынужденным. Тогда речь шла о безопасности и суверенитете России. Как заверил Медведев, РФ приложит все усилия для достижения целей спецоперации.
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Второй итог
Вторым итогом замглавы Совбеза России назвал окончание иллюзий. По его словам, сегодня Россию с западным миром разделяет гораздо больше, чем объединяет. В 2022 году, как отметил Медведев, стало ясно, что «договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем». Он отметил, что о нормальных отношениях с Западом можно забыть «на годы, может быть, на десятилетия вперед». Но Россия будет развивать отношения с остальным миром.
Третий итог
«Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами», подчеркнул Медведев. Уходящий год, и как минимум восемь предыдущих прошли под знаком «нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире». Там пытаются запретить любой «русский дух», русскую культуру, даже ту, которая уже стала мировой классикой. Но, как уверен политик, «растоптать Россию, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно».
Четвертый итог
«Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции», написал замглавы Совбеза. Политик отметил, что раньше на Западе старались изолировать неугодные страны, а сейчас западный мир сам «постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами». Кроме того, Запад сам же разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, все больше противоречий среди интересов стран этой коалиции.
По мнению Медведева, в перспективе произойдет смена укладов в этих странах, а Россия займет свое особое место в новом мире.
Пятый итог
Пятый итог заключается в том, что «апокалипсиса пока не будет». Медведев отметил, что Россия в случае реальной угрозы будет руководствоваться своей ядерной доктриной и действовать по ней. Понимание этого, по мнению политика, является единственным, что сдерживает оппонентов страны.
Шестой итог
«Россия не „выживает“, а живет. Развивается и побеждает» — так Медведев назвал шестой итог этого года. По мнению политика, те колоссальные перемены, которые видны в экономике страны, а главное, в сознании огромного числа россиян, можно назвать ключевым итогом 2022 года. Вызовы этого года заставили жителей страны «сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания». В итоге у России получилось адекватно ответить на самые серьезные угрозы безопасности.
«Главное и бесспорное. „Своих не бросаем!“ стало девизом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной», — написал Медведев.
Замглавы Совета безопасности России также поздравил россиян и «всех, кто нам близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям», с наступающим 2023 годом.
«Правда восторжествует! Будущее за нами!» — заключил Медведев.
Дмитрий Медведев
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