Мария Львова-Белова рассказала, как узнала о возможности стать детским омбудсменом

Сенатор Мария Львова-Белова призвала не рассматривать ее назначение на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте России, как карьерный рост. Она пояснила, что для нее это прежде всего открывает новые возможности оказывать помощь детям. Об этом она заявила в беседе с газетой «Известия».

Мария Львова-Белова призналась, что знала о рассмотрении своей кандидатуры на должность детского омбудсмена. Ей сообщили об этом, когда она находилась в аэропорту. В тот момент напротив нее сидела мама с ребенком.

«Я вдруг подумала, что в случае назначения буду иметь отношение и к этому мальчику, и к 30 миллионам других детей в нашей стране», — поделилась она.

Детский омбудсмен отметила, что новый пост накладывает на нее огромную ответственность, но при этом открывает новые дает ей новые функции.

«Это новые возможности помогать тем, кто в этом нуждается больше всего, — нашим детям», — отметила она.

С официальным предложением занять пост детского омбудсмена к Марии Львовой-Беловой обратился президент Владимир Путин. Он заявил, что она может реализовать свой накопленный опыт в качестве общественницы и многодетной мамы.

«Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться значимых результатов уже для большого количества семей и детей», — отметил глава государства.

После того, как сенатор согласилась занять предлагаемый пост президент подписал указ. Согласно документу пост детского омбудсмена Львова-Белова будет занимать пять лет.

В ходе беседы она напомнила президенту, что воспитывает пять родных и четверо приемных детей. Также под ее опекой находятся 13 молодых ребят с инвалидностью, которые живут в созданном ей проекте сопровождаемого проживания.