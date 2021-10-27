Новым детским омбудсменом в России станет сенатор Совфеда

Президент Владимир Путин предложил сенатору Совфеда Марии Львовой-Беловой стать новым детским омбудсменом. Она согласилась и сменит на этой должности Анну Кузнецову, перешедшую на работу в Госдуму.

Во время рабочей встречи с Львовой-Беловой Путин отметил ее общественную работу и личный семейный опыт.

«Конечно, эта площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться значимых результатов уже для большого количества семей и детей», — сказал глава государства.

На сайте Кремля уже опубликован указ о назначении нового уполномоченного при президенте по правам ребенка сроком на пять лет. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Львова-Белова воспитывает девять детей и является опекуном 13 детей с инвалидностью. Ранее она учредила благотворительную организацию «Квартал Луи». С 2014 года активно занимается проектами по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.