Макрон заявил Путину о невозможности платить рублями за газ

Запад не сможет оплачивать поставки российского газа рублями. Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщило агентство Reuters.

Подробности телефонного разговора двух лидеров привел представитель Елисейского дворца.

«Франция против расчетов в рублях», — отметил собеседник агентства.

В беседе с российским лидером Макрон подтвердил готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе. Условия для такого шага, по данным чиновника, пока отсутствуют.

Кремль подтвердил, что вопрос об оплате рублями поставок природного газа в Россию Путин и его французский коллега затронули, но не стал сообщать каких-либо подробностей.

Глава РФ рассказал Макрону о гуманитарной помощи и мерах, которые для ее оказания предпринимают российские военные.