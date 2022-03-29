Макрон заявил Путину о невозможности платить рублями за газ
Reuters: Макрон в беседе с Путиным отказался платить рублями за газ
Запад не сможет оплачивать поставки российского газа рублями. Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщило агентство Reuters.
Подробности телефонного разговора двух лидеров привел представитель Елисейского дворца.
«Франция против расчетов в рублях», — отметил собеседник агентства.
В беседе с российским лидером Макрон подтвердил готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе. Условия для такого шага, по данным чиновника, пока отсутствуют.
Кремль подтвердил, что вопрос об оплате рублями поставок природного газа в Россию Путин и его французский коллега затронули, но не стал сообщать каких-либо подробностей.
Глава РФ рассказал Макрону о гуманитарной помощи и мерах, которые для ее оказания предпринимают российские военные.