Лукашенко заявил о намерениях запустить с РФ в космос шесть спутников связи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал создание совместной белорусско-российской группировки спутников. Он заявил, что в нее войдут шесть спутников связи, сообщил «ТАСС».

«Мы производим целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли, ставим на российскую платформу», — рассказал глава Белоруссии на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По его словам, белорусская техника этого типа — одна из лучших в мире. Разрешительная способность космического аппарата дистанционного зондирования составляет 35 сантиметров, благодаря чему можно разглядеть даже спичечный коробок.

Александр Лукашенко объяснил необходимость создания такой группировки спутников проведением спецоперации на Украине. По его словам, США оперативно передают данные разведывательной группировки дистанционного зондирования Земли украинцам, и это порой дает им преимущество при нападении на российские войска в тылу.

Белорусский президент прибыл с визитом в Россию во вторник, 12 апреля. После осмотра космодрома Восточный состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.