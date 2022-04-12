Политика Соединенных Штатов Америки провоцирует на конфликт Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики. Об этом на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный» заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«США толкают Прибалтику и Польшу на противостояние с Белоруссией», — заявил Лукашенко.

Также политик заявил, что Запад и не прекращал вести холодную войну против России и Белоруссии, хотя последние решили, что противостояние сторон уже завершилось.

В то же время Лукашенко твердо уверен, что санкционное давление Запада останется тщетным.

«Никакие санкции не собьют Россию и Белоруссию с пути», — сообщил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией, но подчеркнул, что у России не было другого выхода из ситуации, кроме проведения спецоперации.