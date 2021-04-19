Лукашенко встретится с Путиным после объявления о раскрытом заговоре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на встречу с Владимиром Путиным, как и предполагалось ранее. Новость о раскрытом покушении не повлияла на график политика, сообщила РИА «Новости» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Встреча президентов Белоруссии и России сейчас готовится», — сказала собеседница агентства.

Ранее Лукашенко говорил, что планирует встретиться с Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля.

В субботу, 17 апреля, КГБ Белоруссии и ФСБ России объявили о задержании группы людей, по версии спецслужб, готовивших покушение на Лукашенко и его родных.

В Могилевской области был задержан глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. В Москве задержали политолога, бывшего пресс-секретаря Лукашенко Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича.

Лукашенко заявил, что за подготовкой покушения стояли американские спецслужбы. В эфире белорусского телеканала ОНТ показали фрагменты видеоконференции с участием задержанных, где они рассуждают о необходимости устроить новое ГКЧП.