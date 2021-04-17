«Подготовили погреб»: Лукашенко рассказал, как планировали покушение на его детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его детей планировали похитить. К этому, по его словам, были причастны спецслужбы США.

«В планах захват ребенка, [думали] „посадим в погреб“. <…> В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу — они показали, как все планировали», — сказал Лукашенко. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам президента Белоруссии, за организацией этой операции стояли спецслужбы США, которые получили согласие от высшего политического руководства.

Лукашенко отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и главой ФСБ Александром Бортниковым.