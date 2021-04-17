facebook_pixel
    17 апреля 2021, 20:03

    «Подготовили погреб»: Лукашенко рассказал, как планировали покушение на его детей

    Дамир Матюхин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его детей планировали похитить. К этому, по его словам, были причастны спецслужбы США.

    «Подготовили погреб»: Лукашенко рассказал, как планировали покушение на его детей

    «В планах захват ребенка, [думали] „посадим в погреб“. <…> В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу — они показали, как все планировали», — сказал Лукашенко. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    По словам президента Белоруссии, за организацией этой операции стояли спецслужбы США, которые получили согласие от высшего политического руководства.

    Лукашенко отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и главой ФСБ Александром Бортниковым.