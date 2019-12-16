Лукашенко предложил сажать чиновников за «палочно-галочную» систему

По информации портала «Ридус», глава республики сделал такое заявление в ходе совещания с руководителями силовых ведомств по административной ответственности.

«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие», — отметил Лукашенко.

Президент убежден, что руководству нельзя ежедневно требовать от сотрудников не менее трех-пяти протоколов. «За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия», — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, другим способом проблему невозможно искоренить. Президент Белоруссии также обратил внимание на то, что главный критерий эффективной работы — профилактическое воздействие, а не число выписанных штрафов.

К июлю следующего года Лукашенко поручил подготовить изменения в законодательство об административных правонарушениях.