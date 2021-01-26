Лукашенко предрек Белоруссии «непростые времена»

Президент Белоруссии высказал мнение, что попытки дестабилизировать ситуацию в стране будут продолжаться. Лукашенко заявил об этом при назначении на пост госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

«Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что нынешняя обстановка не стала неожиданностью.

«Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», — добавил глава республики.

Лукашенко указал, что назначение Вольфовича новым секретарем Совбеза обусловлено тем, что он достойно проявил себя, будучи главой Генштаба ВС. Президент Белоруссии отметил, что обсуждал его кандидатуру в том числе с руководителем оборонного ведомства страны. Лукашенко назвал Вольфовича своим главным помощником по работе с силовыми органами.

Одна из болельщиц ранее поцеловала президента Белоруссии в губы после хоккейного матча.