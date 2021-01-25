Болельщица вышла на лед и поцеловала Лукашенко в губы. Видео

Болельщица вышла на лед и поцеловала белорусского лидера Александра Лукашенко. Это произошло после хоккейного матча на стадионе «Олимпик-арена» в Минске. Девушка рассказала, как ей удалось выйти на лед к президенту Белоруссии.

Кадры, на которых видно, как болельщица целует Лукашенко, изначально были размещены в близком к администрации главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

«Спасибо вам большое за то, что вы есть, настоящий, наш», — сказала девушка и поцеловала президента Белоруссии прямо в губы.

Позже девушка призналась, что ради фотографии с белорусским лидером ей пришлось быстро раздобыть коньки. По ее словам, во время матча девушка попросила о снимке с Лукашенко его пресс-секретаря Наталью Эйсмонт. Официальный представитель главы государства пообещала выполнить просьбу девушки, если та достанет коньки.

«Я нашла коньки — стырила у какого-то хоккеиста. Простите меня, я вернула… В общем, я нашла коньки 45-го размера. Мне двое охранников помогли их расшнуровать и надеть. У меня было три минуты на это, но я успела», — рассказывает восторженная девушка.

На прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) решила не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Спортивное мероприятие перенесут из-за того, что Белоруссия не может гарантировать безопасность международного соревнования, говорится в заявлении федерации. После этой новости любители спорта разделились на два лагеря: сторонники переноса и его противники. Кто и почему рад такому решению IIHF, а кто выступает против переноса — в материале «360».