Власть 15 сентября 2023, 12:44 Лукашенко поздравил Путина с итогами Единого дня голосования Лукашенко назвал большим успехом итоги выборов в России РИА «Новости»

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Единый день голосования в России стал серьезным этапом электорального цикла, который оказался очень успешным. Об этом в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он поздравил собеседника с проведенными выборами и победой всех кандидатов в главы регионов, которые получили его поддержку.

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«Результаты понятны, не хочу их анализировать. Наверное, никогда таких результатов не было. Но все ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех», — заявил Лукашенко.

Выборы в России прошли с 8 по 10 сентября в конце прошлой недели. За губернаторов голосовали в 21 регионе. Все действующие руководители субъектов, а также временно занимающие должности главы сохранили свои посты.

Самое большое количество голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анюхин — 86,64%. Второе место досталось главе Кузбасса Сергею Цивилеву, который получил 85,23%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал третьим и получил 83,68% голосов избирателей. В Москве с результатом 76,38% победил действующий мэр столицы Сергей Собянин