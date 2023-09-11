Выборы 11 сентября 2023, 05:52 Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с 83,68% голосов РИА «Новости»

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев стал лидером на выборах на пост главы Подмосковья. После обработки 100% протоколов он получил 83,68% голосов. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

За Воробьева проголосовали 3 078 424 избирателя. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. За него проголосовали 234 212 человек. На третьем месте расположился кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с результатом 4,82% — это 177 210 голосов. Последнее — четвертое — место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин. Он получил голоса 149 262 жителей Подмосковья, что составило 4,06%.

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Трехдневное голосование в Московской области прошло без нарушений. Явка составила чуть больше 55%. Андрей Воробьев заявил, что она стала рекордной за последние годы, и поблагодарил жителей за высокий интерес к выборам.