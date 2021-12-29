Лукашенко подарил Путину колбасу и бокалы

Корзину с отечественными продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стекольного завода подарил президент Белоруссии Александр Лукашенко своему российскому коллеге Владимиру Путину во время визита в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegrаm-канал «Пул первого».

«…В Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», — говорится в сообщении канала.

В ходе встречи главы двух государств провели переговоры по вопросам российско-белорусского сотрудничества и приняли участие в товарищеском хоккейном матче.

Матч состоялся в Стрельне в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж». Счет на третьей минуте открыл Путин, вторую шайбу забил Лукашенко. В итоге российский лидер забил семь шайб, а белорусский — только две. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером один.

Предыдущая встреча двух президентов состоялась в Москве 9 сентября. Тогда главы государств согласовали 28 союзных программ, которые посвящены взаимной интеграции Москвы и Минска.