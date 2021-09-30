Лукашенко назвал вхождение Белоруссии в состав России выдумкой Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коллективной выдумкой Запада сообщения о возможном вхождении республики в состав России. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский президент заявил, что вхождение республики в состав США, Великобритании или России является абсолютной глупостью.

«Такой вопрос на повестке дня не стоит вообще, это выдумка коллективного Запада», — подтвердил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что и он, и Владимир Путин достаточно умны для того, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.

Лукашенко добавил, что возглавляемая им республика давно является форпостом Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, на западном направлении между двумя странами создана единая армия. Александр Лукашенко сообщил, что в случае возможных военных действий вся западная часть российской армии поддержит Белоруссию.

На прошлой неделе белорусский лидер с частным визитом посетил Сочи.