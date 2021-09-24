Александр Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на данный момент находится в России с частным визитом. Как сообщил источник РИА «Новости», белорусский лидер прибыл в Сочи.

По словам источника, глава Белоруссии приехал отдохнуть в сочинский дом, который он использует как свою резиденцию. Пока неизвестно, будут ли при этом у Лукашенко официальные встречи.

В ближайшее врем в Белоруссии состоится референдум по Конституции. Лукашенко пообещал, что точно не будет переделывать главный закон страны «под себя». Он отметил, что важно провести сам референдум и убедить людей в необходимости перемен. Но при этом слишком сильно «напрягаться» власти не планируют.

Лукашенко добавил, что главная цель — посвятить народ Белоруссии в то, какие изменения ждут людей в будущем. Сделать это так, чтобы потом было поменьше упреков о якобы силой удерживаемой власти. Однако белорусский лидер все равно уверен, что в ближайшее время сотрудникам вертикали власти в стране «придется нелегко».