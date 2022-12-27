Власть 27 декабря 2022, 12:52 Лукашенко констатировал продуктивность переговоров с Путиным Лидер Белоруссии Лукашенко сообщил, что они с Путиным расставили точки над «i» по ряду тем Пресс-служба Кремля

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным отметил, что накануне им удалось за вечер достичь окончательного соглашения по многим вопросам. Теперь правительствам двух стран остается только доработать детали.

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили», — процитировал Лукашенко ТАСС.

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Он поблагодарил российского коллегу за продуктивную встречу и подчеркнул, что они «расставили все точки над „i“, продолжая минский диалог».

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Президент Белоруссии отметил, что на решения по некоторым вопросам «у некоторых государств уходят годы», в то время как у них на это ушел один вечер. Лукашенко также признался, что на него произвел «потрясающее впечатление» Санкт-Петербург, и отдельно адресовал Путину слова благодарности за возможность посетить Москву и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина 24 декабря.

Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в традиционной неформальной встрече глав государств СНГ, которая проходит в Петербурге с 26 по 27 декабря. Сегодня в Русском музее участники провели неформальный завтрак и отправились на экскурсию по музею. Кроме того, Путин и Лукашенко встретились отдельно и провели переговоры на фоне знаменитых картин русских художников.