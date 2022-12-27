Важное 27 декабря 2022, 11:35 Путин встретился с Лукашенко в Русском музее Петербурга Президент РФ Путин встретился с белорусским лидером Лукашенко в Русском музее Петербурга Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Русском музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил канал «Пул Первого», близкий к президенту Белоруссии. Фото неформальной встречи двух лидеров на фоне картин великих художников также появилось в Telegram-канале Кремля.

По данным РИА «Новости», на встрече с Путиным Лукашенко отметил, что накануне удалось «окончательно согласовать» многие вопросы и достичь договоренностей. В дальнейшем стороны будут лишь дорабатывать детали.

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«Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», — отметил белорусский президент.

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Владимир Путин констатировал, что министры Белоруссии и России «работают довольно напряженно».

Владимир Путин и Александр Лукашенко участвуют в традиционной неформальной встрече глав государств СНГ, которая проходит в Петербурге с 26 по 27 декабря. Помимо них, на встречу приехали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Они подводят итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, обсуждают планы работы и острые вопросы региональной и международной повестки.

В зале Русского музея сегодня состоялся неформальный завтрак лидеров стран СНГ. Также для них провели экскурсию по музею.