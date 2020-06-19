Лукашенко и Путин обсудили по телефону экономику и парады

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Главы соседних государств обсудили несколько насущных тем.

На первом месте в разговоре оказалась тема коронавируса, сообщил журналистский пул Первого канала в Теlеgrаm. Лукашенко и Путин уточнили, какая в странах складывается эпидемическая ситуация.

В Белоруссии, по последним данным, подтвердили 56 032 случая COVID-19. В России их выявили 569 063.

Затронули лидеры государств и парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Лукашенко собрался приехать в российскую столицу, чтобы посмотреть на шествие по Красной площади. С собой он хочет привезти всю белорусскую делегацию.

Путин и Лукашенко обсудили и экономические вопросы. О чем именно шла речь в телефонной беседе двух лидеров, не уточняется.

Сам президент Белоруссии ранее заявил, что правительству страны удалось предотвратить «майдан». По его словам, «определенные силы» хотели раскачать ситуацию в стране, но их план по дестабилизации государства был сорван.