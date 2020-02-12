Лукашенко: белорусские журналисты честнее, чем российские
Президент Белоруссии, на совещании в Минске похвалил отечественные СМИ. Видео опубликовал сайт общенационального телевидения Белоруссии.
«Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они», — высказался Лукашенко. Он также сообщил, что в России уже на пропаганда, а полное искажение правды.
«Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — заключил глава государства.
Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече они обсуждали публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.