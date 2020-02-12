Лукашенко: белорусские журналисты честнее, чем российские

«Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они», — высказался Лукашенко. Он также сообщил, что в России уже на пропаганда, а полное искажение правды.

«Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — заключил глава государства.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече они обсуждали публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.