    11 февраля 2020, 18:26

    Лукашенко обсудил с Путиным публикации в российских Telegram-каналах

    Анастасия Кременчугская

    Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече они обсуждали публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах. Об этом написал сайт «Белта».

    Пресс-секретарь Белоруссии собрал подборку последних публикаций в российских СМИ и Telegram-каналах, «за которыми стоят конкретные люди, которые во власти».

    Президенты обсудили «информационные вбросы» о Белоруссии. Лукашенко считает, что фейки равны химическому оружию, сообщил RT.

    За некоторыми каналами стоят известные люди, которые ненавидят или же за деньги что-то начинают писать в адрес Белоруссии, искажая факты, по словам Лукашенко.