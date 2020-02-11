Лукашенко обсудил с Путиным публикации в российских Telegram-каналах

Пресс-секретарь Белоруссии собрал подборку последних публикаций в российских СМИ и Telegram-каналах, «за которыми стоят конкретные люди, которые во власти».

Президенты обсудили «информационные вбросы» о Белоруссии. Лукашенко считает, что фейки равны химическому оружию, сообщил RT.

За некоторыми каналами стоят известные люди, которые ненавидят или же за деньги что-то начинают писать в адрес Белоруссии, искажая факты, по словам Лукашенко.