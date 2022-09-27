СМИ заметили, что Лукашенко больше обычного говорил на встрече с Путиным | 360°

Власть 27 сентября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber СМИ заметили, что Лукашенко больше обычного говорил на встрече с Путиным «МК»: Лукашенко больше обычного говорил на встрече с Путиным РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи говорил в четыре раза больше, чем его российский коллега Владимир Путин. По словам белорусского лидера, он приехал, чтобы выговориться. Об этом написал МК.RU.

Путин принял Лукашенко в своей сочинской резиденции «Бочаров Ручей» 26 сентября. Пресс-служба Кремля встречу заранее не анонсировала.

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Российский лидер предложил президенту Белоруссии обсудить вопросы экономического характера, работу по строительству Союзного государства, а также подготовленные правительствами двух стран крупные проекты, планы в области удобрений, продовольствия.

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Однако Лукашенко вместо этого начал рассуждать о последствиях объявленной в РФ частичной мобилизации. Он прокомментировал отъезд российских мужчин из страны фразой «пусть бегут». Сам Путин при этом решил не высказываться по данной теме публично.

СМИ подсчитали, что во время встречи Путин произнес 207 слов, а Лукашенко — 750.

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