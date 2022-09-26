Лукашенко прокомментировал выезд российских мужчин из страны фразой «пусть бегут» | 360°

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Лукашенко прокомментировал выезд российских мужчин из страны фразой «пусть бегут»

Президент Белоруссии Лукашенко отреагировал на выезд мужчин из России фразой «пусть бегут»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на отъезд российских мужчин из страны на фоне начала частичной мобилизации. Уехавшие россияне, по его словам, все равно вернутся. Об этом написал ТАСС.

«У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут», — сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Лукашенко считает, что из-за этого не надо переживать. Он вспомнил, как в 2020 году из Белоруссии выехали несколько тысяч человек. Однако, по его словам, теперь они просятся назад.

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«Большинство просят: „Заберите назад“. Пусть бегут. И эти приедут», — заключил он.

Белорусский политик заметил, что надо принять решение, как поступить с уехавшими людьми: они должны или вернуться на родину, или уже жить и зарабатывать за границей.

«Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было с большевистской революцией и после нее. Ситуация не та», — посчитал Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потребуются 300 тысяч резервистов.

Александр Лукашенко

Частичная мобилизация в РФ

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