Лотерею среди вакцинированных продлили до конца года

Розыгрыши призов среди россиян, вакцинированных от коронавируса, продлили до 31 декабря 2021 года. Постановление о продлении эксперимента, стимулирующего граждан для участия в прививочной кампании, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек», — сказано в тексте постановления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти не будут выплачивать привитым россиянам денежно вознаграждение. В качестве поощрения можно рассматривать разнообразные стимулирующие мероприятия.

Он также сообщил «Газете.ru», что российские власти видят долю своей вины в том, что уровень вакцинации населения все еще недостаточен. Но и гражданам надо серьезнее относится к своему здоровью