Песков рассказал, будут ли платить россиянам за прививку от коронавируса

В России проводят разные стимулирующие мероприятия, поощряя жителей делать прививки от коронавируса. Это различные лотереи, денежные выплаты или розыгрыши призов. Однако давать вознаграждение каждому вакцинированному вряд ли получится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его слова процитировал ТАСС. Песков отметил, что решение о том, нужны ли вознаграждения для привившихся от коронавируса, должны принимать специалисты.

«Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата», — сказал он.

Песков подчеркнул, что власти видят долю своей ответственности в недостаточном уровне вакцинации россиян. Он признал, что не все, что должно было быть сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации, получилось сделать. Однако чтобы добиться нужного уровня вакцинации, необходимо еще одно важное условие — сами граждане должны быть более ответственны в этом вопросе.

При этом он подчеркнул, что государство блестяще справилось с тем, чтобы во время пандемии обеспечить условия для повсеместной вакцинации.