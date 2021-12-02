Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России не может быть сферы влияния. Парламентария процитировал «ПолитЭксперт».

«Зато у НАТО она (сфера влияния — прим. ред.) может простираться аж до Китая. И включает еще и сферы агрессии — прямой и косвенной: в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии», — обратил внимание Пушков.

По его словам, мысль Столтенберга заключается в том, что Западу можно все, а России — ничего.

«Лицемерие в кубе», — констатировал член Совфеда.

Его коллега Сергей Цеков обозначил, что при подобных заявлениях со стороны руководства военного блока восстановление отношений между Россией и Североатлантическим Альянсом невозможно.