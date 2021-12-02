Сенатор Цеков обозначил условия возобновления диалога РФ с НАТО

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с изданием Lenta.ru условия, при которых возможно возобновление взаимоотношений между Россией и Североатлантическим Альянсом.

«Мы готовы возобновить отношения на взаимовыгодных и взаимоуважительных основах. А участвовать во всех этих мероприятиях в роли ученика, которого НАТО будет воспитывать, смысла никакого нет», — подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что за последние 10 лет военный блок значительно расширился на восток. При этом руководство НАТО позволяет себе говорить о неприемлемости тезиса о сферах влияния РФ и учит ее, как жить. По мнению Цекова, при подобных условиях восстановление отношений невозможно.

«Все должно быть на условиях взаимной заинтересованности и уважения. Со стороны НАТО к нам этого уважения последние годы не было», — добавил собеседник издания.