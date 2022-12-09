09 декабря 2022, 13:16
Лидеры стран СНГ перед Новым годом неформально встретятся в Санкт-Петербурге
Президент России Путин напомнил лидерам СНГ о неформальной встрече в Санкт-Петербурге
Накануне Нового года лидеры стран СНГ соберутся на неформальной встрече в Санкт-Петербурге. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке объявил президент России Владимир Путин.
«Мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече», — сказал он.
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Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что в конце декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ. Он назвал ее традиционным дружеским мероприятием.
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Владимир Путин в этом году уже виделся в Санкт-Петербурге с коллегами из СНГ. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встречу приурочили к юбилею президента.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета открылось в столице Киргизии 9 декабря. В нем приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и другие политики. Они обсудили планы ЕАЭС и сотрудничество, в том числе на рынке товаров и услуг.
Санкт-Петербург
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Владимир Путин
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