Власть 09 декабря 2022, 13:16 Лидеры стран СНГ перед Новым годом неформально встретятся в Санкт-Петербурге Президент России Путин напомнил лидерам СНГ о неформальной встрече в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Накануне Нового года лидеры стран СНГ соберутся на неформальной встрече в Санкт-Петербурге. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке объявил президент России Владимир Путин.

«Мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече», — сказал он.

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Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что в конце декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ. Он назвал ее традиционным дружеским мероприятием.

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Владимир Путин в этом году уже виделся в Санкт-Петербурге с коллегами из СНГ. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встречу приурочили к юбилею президента.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета открылось в столице Киргизии 9 декабря. В нем приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и другие политики. Они обсудили планы ЕАЭС и сотрудничество, в том числе на рынке товаров и услуг.