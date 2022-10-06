Песков рассказал, чем займется Путин в свой юбилей | 360°

Власть 06 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Песков рассказал, чем займется Путин в свой юбилей Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин отметит юбилей с лидерами стран СНГ пресс-службы Кремля

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Президент России Владимир Путин встретит свое 70-летие в родном Санкт-Петербурге и вместе с лидерами стран СНГ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. Целый ряд международных телефонных разговоров, мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ», — сказал он.

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До этого Дмитрий Песков опроверг информацию, что Владимир Путин собирается выступить с новым заявлением по специальной военной операции на Украине. Во время брифинга с журналистами пресс-секретарь назвал фейком информацию о смене формата СВО.

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Владимир Путин последний раз выступал с обращением 21 сентября, тогда он объявил о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства также напомнил, что целью спецоперации является освобождение Донбасса от неонацизма.

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