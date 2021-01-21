Губернатор ЯНАО рассказал о двух ключевых проблемах региона

«У нас остаются направления, по которым мы должны активно работать — это в первую очередь борьба с киберпреступлениями и задача, которую поставил президент, по снижению числа пострадавших в ДТП», — уточнил Артюхов.

Он уточнил, что местное правительство продолжит оказывать необходимую поддержку. В настоящий момент в регионе развернута масштабная система контроля на дорогах. Кроме этого, в городах работает видеонаблюдение.

Лишь за минувшую неделю было зафиксировано 24 случая мошенничества в Сети. Кроме этого, с начала текущего года на ямальских дорогах в 260 зарегистрированных дорожных авариях погибли семь человек.