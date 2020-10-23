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    23 октября 2020, 14:04

    Личные данные могут утечь из электронной базы медицинских справок — депутат

    Алена Макаренко

    Создание единой электронной базы медицинских справок и QR-коды — хорошая идея, но может произойти утечка персональных данных. Это мнение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, сообщил сайт RT.
    Личные данные могут утечь из электронной базы медицинских справок — депутат

    «На самом деле, проблема поддельных медицинских справок есть. Эту проблему надо решать. Мой коллега предложил один из путей решения этой проблемы — сделать единую базу, QR-коды», — отметил он.

    Однако только на первый взгляд кажется, что это «нормальное решение». По мнению депутата, может произойти утечка персональных данных, а этого допустить нельзя.

    «Проблему надо решать, но я не уверен в полной безопасности и эффективности предлагаемого метода», — добавил парламентарий.

    Идея создания единой электронной базы медицинских справок и системы их верификации с помощью QR-кодов принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву. Он обратил внимание, что в интернете часто появляются новые мошеннические онлайн-ресурсы, предлагающие россиянам купить любую медицинскую справку без посещения врачей. А в единой электронной базе регистрировались бы цифровые дубликаты медицинских справок, выданных государственными или частными организациями с лицензией. QR-коды необходимо наносить на медицинскую документацию.