«На самом деле, проблема поддельных медицинских справок есть. Эту проблему надо решать. Мой коллега предложил один из путей решения этой проблемы — сделать единую базу, QR-коды», — отметил он.

Однако только на первый взгляд кажется, что это «нормальное решение». По мнению депутата, может произойти утечка персональных данных, а этого допустить нельзя.

«Проблему надо решать, но я не уверен в полной безопасности и эффективности предлагаемого метода», — добавил парламентарий.

Идея создания единой электронной базы медицинских справок и системы их верификации с помощью QR-кодов принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву. Он обратил внимание, что в интернете часто появляются новые мошеннические онлайн-ресурсы, предлагающие россиянам купить любую медицинскую справку без посещения врачей. А в единой электронной базе регистрировались бы цифровые дубликаты медицинских справок, выданных государственными или частными организациями с лицензией. QR-коды необходимо наносить на медицинскую документацию.