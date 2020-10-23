Депутаты предложили проверять медицинские справки с помощью QR-кодов

Единая база медицинских справок и система их проверки с помощью QR-кодов поможет решить проблему поддельных документов. С предложением создать такой реестр выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Депутат направил свое обращение главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Выдержки из него приводит RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов», — написал Иван Сухарев.

Он отметил, что интернет переполнен предложениями мошенников, готовых сделать практически любую медицинскую справку за определенное вознаграждение. Эту проблему можно решить, создав единую базу, куда будут вносить все документы, выданные как государственными, так и частными больницами и поликлиниками. На справки также необходимо нанести QR-коды. Тогда работодатель или другая организация с легкостью проверит, документ поддельный или реальный.

Ранее сообщалось, что из органов внутренних дел был уволен подмосковный участковый, который выдал поддельный документ, относящийся к делу Михаила Ефремова. Его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.