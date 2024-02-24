Власть 24 февраля 2024, 19:16 Льготы на железнодорожные перевозки угля и черных металлов ввели в новых регионах России Кабмин утвердил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах России Freepik

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Российские власти установили льготные тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее постановление разместили на официальном сайте правительства РФ.

Льготы распространятся на перевозку угля, черных металлов, руды и промышленного сырья. В документе указано, что для перевозки угля действует понижающий коэффициент 0,48, а для черных металлов, руды и промсырья — 0,74.

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Льготные тарифы предусматриваются для грузовых перевозок по ФГУП «Железные дороги Новороссии». Предприятие создали в 2023 году для организации единой логистики в новых регионах и обновления составов.

Ранее сообщалось, что московские специалисты продолжают восстанавливать инженерные сети и общественные пространства в Донецке и Луганске. С 2022 года удалось улучшить состояние 1720 зданий и сооружений, 555 километров инженерных сетей и более миллиона квадратных метров дорог.